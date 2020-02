Lione-Juventus, Garcia: “Il violino? L’ho messo nell’armadio, ora c’è il Var”

ULTIME NEWS – Il tecnico dell’Olympique Lione Rudi Garcia ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport in vista del match di settimana prossima contro la Juventus. “Sarà un appuntamento di grande livello per noi. Io ho avuto il piacere con la Roma di sfidare le grandi squadre italiane, ma per un club francese sfidare la Juventus è davvero un grande appuntamento. Gesto del violino? Non so chi sarà l’arbitro (ride ndr), ma ora c’è il Var e non c’è bisogno del violino. L’ho messo nell’armadio da quando sono uscito dall’Italia. Ronaldo? Non so come si ferma, però non c’è solo lui. Ci sono tanti bravi giocatori, però speriamo che lui non abbia voglia di giocare qua a Lione”, chiude sorridendo l’ex tecnico della Roma. Intanto, oggi si è operato Leonardo Pavoletti: ecco com’è andata>>>

