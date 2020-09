Champions League – Atalanta, niente più San Siro: giocherà al Gewiss Stadium

ULTIME NOTIZIE ATALANTA NEWS – Notizia importantissima in casa Atalanta: le partite della prossima Champions League potranno essere giocate al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisivo il parere dell’Uefa che, dopo un accurato sopralluogo, ha deciso di dare il via libera definitivo al club nerazzurro. Queste le parole del presidente Percassi: “È a dir poco una grande soddisfazione, è un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo. Il Gewiss Stadium, una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti dalla Uefa, sarà a norma anche per giocare la Champions. Fantastico“.

Ci saranno da fare soltanto alcune modifiche, poi il sogno diventerà realtà. Dopo l’anno di ‘prestito’ del Giuseppe Meazza, i bergamaschi potranno godersi il loro stadio per le gare casalinghe della massima competizione europea.

