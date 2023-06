Champions League 2023/2024, Milan e Lazio in 3^ fascia: sorride il Napoli

Milan e Lazio sono in terza fascia in vista del sorteggio della prossima edizione della Champions League, mentre sorride il Napoli

Nemmeno il tempo di godersi il successo del Manchester City contro l'Inter e già è tempo di pensare alla prossima edizione della Champions League. Sebbene ancora non si conoscano sei squadre che prenderanno parte alla fase a gironi della massima competizione europea, sono già delineate in linea di massima le fasce che poi saranno protagoniste nel sorteggio. Il Napoli, in quanto campione d'Italia è inserito in prima fascia, l'Inter in seconda, mentre Milan e Lazio si trovano entrambe in terza. Di seguito le fasce complete.