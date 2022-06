Champions League 2022-23, le fasce del sorteggio: Milan in prima

La Champions League 2022-23 inizia a prendere forma. Come da tradizione, le 32 partecipanti saranno divise in quattro fasce e sorteggiate in otto gruppi da quattro. La prima fascia comprende i vincitori di Champions ed Europa League, insieme alle squadre vincitrici dei top 6 campionati. Seconda, terza e quarta fascia sono determinate invece dal coefficiente UEFA di ogni singola qualificata.

Il Milan, da vincitore del campionato di Serie A, si troverà in prima fascia. Per quanto riguarda, invece, le altre italiane la Juventus sarà in seconda e Inter e Napoli in terza. Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 25 agosto. Il Milan, pur partendo in prima fascia, potrebbe trovare sulla sua strada squadre di assoluto livello, relegate in posti meno nobili. A partire dal Liverpool, già affrontato la scorsa stagione, così come l'Atletico Madrid. Occhio anche al Chelsea e al Tottenham. In terza fascia la mina vagante è il Borussia Dortmund. Nessun incrocio, invece, con PSG, Manchester City e Real Madrid, vincitrici dei rispettivi campionati.