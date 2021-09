Champions League 2021-2022: risultati e classifica gironi (1^ giornata)

Risultati e classifica dei gironi di Champions League 2021-2022. Partecipano, per la Serie A, l'Inter, il Milan, l'Atalanta e la Juventus

Tre punti per i bianconeri nel Gruppo H, uno per i nerazzurri di Bergamo nel Gruppo F, nessuno, invece, per i nerazzurri di Milano nel Gruppo D e per i rossoneri di mister Stefano Pioli nel Gruppo B. Vediamo, dunque, insieme, la classifica di tutti i gironi dopo la prima giornata di partite.