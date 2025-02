Bruges-Atalanta 2-1, Gasperini: “I calciatori si buttano per rubacchiare”

Ancora Gasperini su Atalanta-Bruges del ritorno: "La partita di ritorno è quella meno difficile da preparare. Avremo 1000 motivazioni. Prima, però, c’è la partita con il Cagliari . Faremo la conta, spesso arriviamo precari in attacco perché dobbiamo adattare qualcuno da centrocampo. La partita l’abbiamo fatta, non è mai facile venire in trasferta e giocare con questo piglio. In settimana faremo il massimo, sicuramente un rigore così ti mette in difficoltà, ma ti motiva".

In conclusione ha Gasperini detto: "Stefan Posch è arrivato da poco e per necessità l'abbiamo buttato dentro. A Verona ha fatto bene, oggi era in difficoltà come tutta la squadra, eravamo sotto ritmo. L'emergenza è relativa, abbiamo out solo Ademola Lookman e Sead Kolasinac, speriamo di recuperarli per settimana prossima. La partita del ritorno è la meno difficile da preparare. Abbiamo fatto abbastanza male all'inizio, ma la nostra partita l'abbiamo fatta. Ci prepariamo, e faremo il massimo per stare dentro. Il rigore ci ha messo in difficoltà, anche parecchio".