Bruges-Atalanta 2-1, de Roon: “Chi segue il calcio sa che non è rigore”

Bruges-Atalanta , partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025 , è terminata 2-1 al 'Jan Breydel Stadium'. Vantaggio dei padroni di casa con Ferrán Jutglá al 15' , pareggio di Mario Pašalić al 41' e calcio di rigore decisivo, per i nerazzurri belgi, di Gustav Nilsson al 94' . Un penalty, però, molto contestato dalla 'Dea' di Gian Piero Gasperini .

Al termine del match, a 'Sky Sport', ha parlato Marten de Roon, che ha iniziato commentando il penalty costato la sconfitta."Inutile parlare, chi segue il calcio sa che non è rigore. Lasciamo stare, dobbiamo guardare alla nostra prestazione che non è stata di alto livello. Meglio nel secondo tempo, sembravamo un po’ stanchi e questa è l’analisi che dobbiamo fare per migliorare e provare a passare il turno".