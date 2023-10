Borussia Dortmund-Milan, Furlani: “Ibrahimovic? Pronti ad accoglierlo”

Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset Infinity' prima di Borussia Dortmund-Milan, partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 che si svolgerà alle ore 21:00 al 'Signal Iduna Park'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."Zlatan Ibrahimovic in società? E' una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente". Ecco come e dove vedere Borussia Dortmund-Milan in tv o diretta streaming >>>