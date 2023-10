Borussia Dortmund-Milan, la chiave della gara: approfittare degli spazi

In questa prima fase di stagione, il BVB si è però spesso affidato ai guizzi di Reus e Brandt per sopperire a una costruzione del gioco che ancora risente un po' della partenza - non banale - di Bellingham e manca di fluidità. Questo è un aspetto che i rossoneri devono provare a enfatizzare, perché costringere i tedeschi all'errore in impostazione potrebbe liberare molti spazi in transizione, e una difesa molto fisica ma non rapidissima come quella dei gialloneri potrebbe soffrire parecchio.