Boban: “Milan, devi avere sempre l’ambizione di vincere. Su Bennacer …”

Zvonimir Boban , ex centrocampista ed ex dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Feyenoord-Milan , partita di andata dei playoff della Champions League 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam ( Olanda ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Il Milan deve fare una roba molto semplice, essere il Milan: il Milan deve vincere, deve partire sempre con l'ambizione di vincere e ogni anno alzare trofei. Non arrivare ogni anno in Champions per prendere 50 milioni. Il Milan deve fare il Milan e recentemente questa filosofia non è mai stata fatta. Almeno adesso devo dire che il Milan sta cercando di correggersi: credo che con questi innesti possa cambiare".