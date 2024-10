Bayer Leverkusen-Milan, Xabi Alonso: “Bisognerà fare una partita matura”

Xabi Alonso , allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bayer Leverkusen-Milan , seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 alla 'BayArena' di Leverkusen , in Germania . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Noi vogliamo giocare con la testa, dovremo fare una partita intelligente. Bisognerà essere maturi ed efficienti, siamo in Champions League. Sarà una partita difficile contro il Milan. Morata? Sono felice di vederlo, abbiamo mantenuto i contatti. Modulo? Non ho mai giocato con tre difensori quando ero un calciatore, ma con le qualità che abbiamo questo è un sistema che si adatta bene. Abbiamo due laterali con grande potenziale. Cerco di capire come possiamo giocare bene con i giocatori che ho a disposizione. Abbiamo lavorato molto su questi principi. Wirtz? Un giocatore geniale, un numero 10. Un po' alla Roberto Baggio, è un lusso avere un giocatore del genere".