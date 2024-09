Bayer Leverkusen-Milan, programma ricco alla vigilia | PM News

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro il Lecce per 3-0, grazie alle reti di Alvaro Morata, Theo Hernandez e Christian Pulisic, che per il Milan è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno in Champions League, il Bayer Leverkusen. Nella giornata di lunedì 30 settembre, infatti, alla BayArena, alle ore 21:00, i rossoneri di Paulo Fonseca scenderanno in campo per il secondo match nella massima competizione europea. Dopo la sconfitta contro il Liverpool per il Diavolo sarà necessario cambiare marcia sin da subito per evitare di trovarsi invischiato più avanti in una lotta per uscire dalle sabbie mobili della classifica.