Alessandro Costacurta , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bayer Leverkusen-Milan , seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 alla 'BayArena' di Leverkusen , in Germania . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"È già la prova del nove? Non credo. Credo che debba dare segnali come nelle ultime partite, ma non è decisiva. È un bel test, ma non è decisiva: il Milan deve crescere per vincere tutte le altre".