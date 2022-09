Barcellona-Viktoria Plzen 5-1: primo gol blaugrana per Kessie / News

Il Barcellona, nella partita valida per il gruppo C di Champions League, asfalta il Viktoria Plzen. Primo gol in blaugrana per Franck Kessiè

Non inizia al meglio l'esperienza dell'Inter in Champions League. I nerazzurri non solo sono stati battuti dal Bayern Monaco, ma hanno dovuto assistere anche alla vittoria del Barcellona contro il Viktoria Plzen per 5-1. Per questo motivo il girone C si presenta già in salita per i vice campioni d'Italia.