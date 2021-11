Atletico Madrid-Milan, Kessié nominato ‘man of the match’ | News

Autore di una prestazione sontuosa, Franck Kessié è stato nominato 'man of the match' di Atletico Madrid-Milan

Novanta minuti in campo, una prestazione sontuosa e l'assist decisivo per il gol vittoria di Junior Messias. E' stata questa la partita disputata da Franck Kessié durante Atletico Madrid-Milan, gara terminata 0-1 in favore dei rossoneri. Il centrocampista ivoriano è stato nominato man of the match e ha ricevuto il premio al termine dell'incontro di Champions League.