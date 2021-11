Durante Atletico Madrid-Milan, Junior Messias è entrato sul prato del Wanda Metropolitano: si tratta dell'esordio in Champions League

Al 65esimo minuto del secondo tempo, Stefano Pioli ha effettuato quattro sostituzioni. Tra i calciatori subentrati in campo c'è anche Junior Messias. Per il brasiliano si tratta dell'esordio assoluto in Champions League.