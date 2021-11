Atletico Madrid-Milan 0-1: la sblocca Junior Messias! | News

Incredibile, ma vero! Junior Messias porta in vantaggio il Milan contro l'Atletico Madrid all'87esimo minuto di gioco!

GOL DEL MILAN!!! All'87esimo minuto di gioco, Junior Messias porta in vantaggio i rossoneri. Azione partita da un rischio in difesa, poi Bakayoko appoggia a centrocampo proprio per il brasiliano che apro il gioco sul fronte opposto di campo. Quindi Theo, inserimento perfetto di Kessié che, al limite dell'area, crossa in mezzo e trova la testa dell'ex Crotone. Grande azione, gran gol, il primo di Messias in Champions League.