Amarcord – Il Milan-Mechelen deciso da una zampata di van Basten

All'89', per doppia ammonizione, il Mechelen perde il suo difensore Clijsters, ma la stessa sorte (per rosso diretto) tocca a Donadoni durante il primo tempo supplementare. La partita sembra stregata ma sul gong del primo tempo supplementare arriva la zampata di Marco van Basten: punizione deviata di Rijkaard, Tassotti si avventa sulla sfera e in scivolata rimette dentro per il 9, che da due passi segna l'1-0. Sfondato il muro di Preud'homme, i rossoneri spingono alla ricerca del raddoppio, che arriva al 116' con una straordinaria azione personale di Marco Simone, che buca la difesa e di destro fa 2-0. Dopo la grande paura, esplode la gioia di San Siro.