Ibrahimovic #IZBack: il coro dei tifosi fuori dalla sede rossonera (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, a ‘Casa Milan‘, il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è stato presentato ufficialmente dalla dirigenza rossonera a stampa e tifosi come nuovo acquisto del club rossonero per la sessione invernale di calciomercato.

Al termine della conferenza stampa, poi, Ibrahimovic, che indosserà la maglia numero 21 in questa sua seconda esperienza rossonera dopo il biennio già trascorso a Milano tra il 2010 ed il 2012, è uscito nel piazzale fuori dalla sede del Diavolo, in Via Aldo Rossi 8, per prendere l’abbraccio dei suoi sostenitori.

Vediamo la calda accoglienza riservata ad Ibrahimovic nel video pubblicato dal Milan sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘:

Per le dichiarazioni rilasciate da Ibrahimovic, quindi, in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android