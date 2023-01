Mr. 35 mln non ha (ancora) inciso: dai un voto al 2022 di De Ketelaere | SONDAGGIO

Arrivato con grandissime aspettative, Charles De Ketelaere non si è ancora messo in evidenza con il Milan: dai un voto al suo 2022

E' stato l'oggetto del desiderio del Milan durante questa estate. Charles De Ketelaere è stato acquistato per circa 35 milioni di euro, un investimento molto importante ma che fin qui non è stato all'altezza della cifra investita dal club. Arrivato a Milano con tanto di paragone con Kakà, il belga non ha ancora dimostrato tutte le sue qualità. Dopo un inizio di stagione convincente, a poco a poco De Ketelaere si è spento. Aveva trovato due gol contro Udinese e Sampdoria, entrambi annullati per questione di poco, mentre era stato protagonista di una grande partita contro il Bologna. Da lì in poi, quasi il nulla. In attesa del suo exploit, dai un voto al suo 2022 nel sondaggio proposto qui sotto.