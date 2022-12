Titolare per caso, Kalulu ha alzato il muro: dai un voto al suo 2022 | SONDAGGIO

Non era un oggetto misterioso, ma quasi. Pierre Kalulu è stata la sorpresa più piacevole di questo 2022 rossonero. Titolare per sopperire all'emergenza infortuni nel primo match dell'anno contro la Roma, da allora il francese non è stato più messo fuori. Kalulu e Tomori, insieme al centro della difesa, hanno letteralmente alzato il muro rossonero, consentendo alla squadra di Pioli di vincere il 19esimo scudetto con la miglior difesa del campionato (31 gol subiti). I tifosi del Milan apprezzano molto il senso della posizione di Kalulu, così come la sua velocità di corsa e la tecnica palla al piede. Nato come terzino destro, ha conquistato il Milan giocando da difensore centrale. E' uno dei calciatori più ben voluti dalla tifoseria, tanto che Kalulu per tutti è diventato Pierino. Dai un voto al suo 2022 nel sondaggio proposto qui sotto!