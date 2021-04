SuperLega, favorevoli o contrari al nuovo torneo? VOTATE

Il Milan è tra i 12 club fondatori della SuperLega, nuovo torneo europeo infrasettimanale. Voi, tifose e tifosi del Diavolo, che ne pensate?

Daniele Triolo

È nata ufficialmente la SuperLega, il nuovo torneo europeo infrasettimanale che, di fatto, potrebbe spazzare via la Champions League così come la conosciamo. Rivoluzionando, quindi, il mondo del calcio.

Il Milan è tra i 12 club fondatori della SuperLega, al pari di Juventus e Inter in Italia ed altre grandi squadre del calcio europeo. Nella fattispecie, Real Madrid, Barcellona ed Atlético Madrid in Spagna; Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham in Inghilterra.

UEFA e FIFA sono sul piede di guerra verso i club 'scissionisti'. Oltre alle cause miliardarie per risarcimento danni pronte a partire dalle rispettive sedi istituzionali, sarebbero alle porte esclusioni dai campionati nazionali ed interdizione da Champions League, Europa League, Conference League e Mondiale per Club per i club fondatori. Ma non è tutto: i calciatori delle squadre europee, infatti, rischiano di non poter prendere parte ai Campionati Europei ed ai Mondiali.

Insomma, una svolta clamorosa. Il Milan, nello specifico, da una parte potrebbe prendere parte ad una sorta di campionato europeo per club di livello assoluto, giocando contro le migliori squadre d'Europa ed accedendo ad ingenti risorse economiche. Dall'altro, però, il Diavolo rischia di non poter più giocare nel campionato di Serie A (i 12 club fondatori della SuperLega lo vorrebbero, ma la Federcalcio non sembra essere d'accordo ...) né prendere parte agli attuali format delle coppe europee.

Chiediamo, dunque, a voi, tifose e tifosi del Milan, di esprimere un vostro parere sulla questione SuperLega. Siete favorevoli o contrari a questa rivoluzione? Votate il sondaggio pubblicato (anche qui di seguito) sull'account ufficiale 'Twitter' di 'PianetaMilan.it' e, se volete, esprimete il vostro parere più completo ed articolato nei commenti a questo articolo.