SONDAGGIO PM – Milan, date un voto al 2021 di Gazidis

Il 2021 è stato un anno a due facce per Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, tra gioie e dolori. Votate il nostro sondaggio.

Il 2021 è ormai finito ed è stato certamente un anno particolare per Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, che ha vissuto gioie e dolori. Protagonista con un ottimo lavoro a Casa Milan, ha vissuto un momento molto difficile per un cancro alla gola. Il peggio sembra per fortuna essere passato e il suo operato è stato eccellente anche a distanza. Non ha mai smesso di lavorare per il Milan e non ha fatto sentire la propria assenza.