SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Brahim Diaz

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha vissuto un 2021 da protagonista.

Un 2021 particolare quello di Brahim Diaz. Arrivato dal Real Madrid, il trequartista ha fatto un po' di fatica ad ambientarsi nel campionato italiano. Chiuso da Hakan Calhanoglu, il trequartista non è partito spesso titolare o comunque veniva utilizzato prevalentemente in Europa League. Le cose però sono cambiate nella seconda parte della stagione: visto anche i tanti infortuni, Brahim Diaz è stato determinante per la qualificazione del Milan in Champions League. Ricordiamo ad esempio il bellissimo gol realizzato a Torino contro la Juventus.

Questa stagione, invece, è inizialmente in maniera totalmente diversa. Lo spagnolo ha acquisito i gradi da titolare visto l'addio di Calhanoglu e sin dall'inizio non ha fatto rimpiangere il turco. Gol, assist e prestazioni convincenti. Successivamente, però, c'è stato il coronavirus: da quel momento Brahim Diaz non è stato più lo stesso. Forse è solo un problema fisico, ma sta di fatto che l'ex Real Madrid - al momento - non sta riuscendo più a incidere come prima.