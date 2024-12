L’arrivo di Tammy Abraham al Milan durante il mercato estivo del 2024 ha suscitato grande entusiasmo, vista la sua esperienza in Premier League, e il suo potenziale come attaccante di livello internazionale. Tuttavia, l’avvio della sua stagione con i rossoneri non è stato dei migliori. L’inglese ha incontrato alcune difficoltà, soprattutto nel trovare la sua posizione e l’intesa con i compagni di squadra. Nonostante le aspettative, i primi mesi sono stati segnati da qualche difficoltà nel capitalizzare le occasioni e nell’adattarsi al gioco della Serie A.

Le difficoltà iniziali: adattamento e impatto in campo

Abraham ha fatto fatica a entrare subito nel vivo del gioco del Milan. Pur mostrando buone qualità fisiche e un discreto lavoro di sponda, non è riuscito a incidere come ci si aspettava. La sua prima fase di adattamento è stata difficile: ha avuto pochi palloni giocabili e ha perso qualche occasione chiave nelle partite iniziali, senza mai trovare quella continuità che è fondamentale per un attaccante. Il suo gioco aereo, seppur solido, non è riuscito a fare la differenza in fase offensiva, e la chimica con i compagni d’attacco era ancora in fase di rodaggio.