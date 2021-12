Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Rebic

Quello di Ante Rebic è stato un 2021 particolare: il croato è risultato fondamentale per la Champions, ma gli infortuni l'hanno frenato

Il 2021 è stato un anno importante anche per Ante Rebic . Il croato è un fedelissimo di Pioli, che l'ha schierato non solo sulla sinistra, ma anche come punta centrale. Nella scorsa stagione, infatti, Zlatan Ibrahimovic è stato spesso indisponibile e quindi Pioli ha scelto Ante al suo posto. E' chiaro che quello non è il suo ruolo, ma l'ex Fiorentina come sempre si è messo a disposizione, regalando gol importanti (ad esempio quello con la Juventus)

Insomma, Rebic è uno dei pochi della rosa del Milan in grado di cambiare passo. L'altra faccia della medaglia, però, sono gli infortuni. Il croato è stato spesso bloccato da problemi fisici, e questo non gli ha permesso di esprimersi con continuità. Ancora oggi l'attaccante è out per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Insomma, come giudicate il 2021 di Rebic? Dite la vostra nel nostro sondaggio!