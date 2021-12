Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato gran protagonista di questo 2021. Voi come giudicate l'annata del tecnico? Votate il sondaggio!

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato indiscutibilmente uno dei protagonisti di questo 2021. Il tecnico, dopo tanti anni ha riportato il Diavolo in Champions League. Già per questo potremmo parlare di un'annata positiva, ma andiamo più nel dettaglio.

Il Milan nella scorsa stagione è stata una delle sorprese della stagione. Per tanto tempo è stato al primo posto in classifica, per poi calare nella prima parte del 2021. Era impossibile probabilmente mantenere lo stesso ritmo, ma resta il fatto che la sua squadra è riuscita ad arrivare in Champions League, conquistando addirittura il secondo posto in campionato.