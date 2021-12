Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Kjaer

E' stato un 2021 particolare per Simon Kjaer, difensore centrale del Milan: tante le cose successe in campo e fuori dal rettangolo verde

Salvatore Cantone

Un 2021 davvero pieno di cose perSimon Kjaer. Il difensore del Milan è stato sicuramente uno dei migliori della scorsa stagione. Uno dei leader della squadra di Pioli, il danese ha convinto tutti gli scettici con prestazioni di altissimo livello. Tante le prove da incorniciare, come ad esempio quella contro il Manchester United in Europa League, in cui segna il gol dell' 1 a 1.

Poi non possiamo non menzionare quanto è successo con Christian Eriksen. Il difensore del Milan ha salvato la vita al suo compagno di nazionale durante Danimarca-Finlandia dell'Europeo, visto che il trequartista è stato colpito da un arresto cardiaco. La forza con la quale Simon ha affrontato la situazione è stata fantastica, tanto da ricevere complimenti da tutto il mondo. Kjaer tra l'altro è stato inserito anche nella lista dei finalisti per il Pallone d'Oro, a testimonianza della sua grande stagione.

Peccato che a rovinare questo 2021 ci sia stato il grave infortunio in Genoa-Milan. Kjer, il 3 dicembre scorso, è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita, ma dovrà stare fuori dai campi di gioco per sei mesi. Insomma, come valutate questo 2021 di Kjaer.