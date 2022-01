Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Kessie

Un altro protagonista di questo 2021 è sicuramente Franck Kessie, centrocampista del 2021. Come giudicate la sua annata?

Un gran protagonista del 2021 è stato sicuramente Franck Kessie . Il centrocampista del Milan, nel bene e nel male, si è preso spesso la prima pagina in casa rossonera. Tante le prestazioni di livello, ma anche tanti voci relative al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Il Presidente, durate le Olimpiadi, aveva giurato amore al Milan, ma le cose stanno andando in maniera diversa, visto che non è arrivata al momento alcuna firma.

Passando al campo, la prima parte del 2021 di Kessie è stata straordinaria. Spesso il migliore in campo, l'ivoriano ha guidato la squadra con i suoi gol e soprattutto con la sua presenza in mezzo al campo. Con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic l'ex Atalanta è stata l'ancora a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà, insieme a quella di Simon Kjaer ovviamente. Emblematica la grandissima prestazione di Bergamo che ha permesso al Milan di ritornare in Champions League dopo tanti anni di attesa.

In questa stagione però le cose stanno andando in maniera diversa. Kessie, anche al netto di qualche problema fisico, non sta ripetendo quanto fatto nell'annata precedente. Sono state poche infatti le prestazioni top del Presidente: certo, il suo lo fa sempre, ma le aspettative si sono ovviamente alzate. Prestazioni condizionate dalla voci relative al rinnovo? Non lo sappiamo, ma certamente tutto questo non aiuta. In ogni caso, come giudicate l'annata di Kessie. Esprimete la vostra preferenza!