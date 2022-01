Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Ibrahimovic

Il 2021 è stato un anno molto particolare per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Che voto date al suo anno solare?

Un 2021 molto importante per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è stato determinante per la rinascita della squadra di Stefano Pioli, che si ritrova dopo stagioni difficili ai vertici del campionato. Ma cerchiamo di concentrarsi sul 2021 di Zlatan. E' stato un anno caratterizzato da tanti infortuni, che non hanno permesso a Ibra di poter aiutare la squadra con continuità.

Ha fatto inoltre discutere la sua partecipazione a Sanremo (in quel giorni però era infortunato), ma in generale Ibra non ha fatto mai mancare il suo apporto alla squadra. E' stato importante in campo (soprattutto a inizio stagione e in questa annata è attualmente il capocannoniere), ma anche fuori dal rettangolo verde. Tutti i compagni e lo stesso Pioli hanno sottolineato l'importanza di Zlatan nello spogliatoio, tanto da essere praticamente sempre presente in tribuna per incitare la squadra. Insomma, un 2021 di difficile lettura, ma Ibra rimane Ibrahimovic, nonostante gli infortuni. Su questo ci sono pochi dubbi. Voi cosa ne pensate? Votate il nostro sondaggio.