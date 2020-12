Milan-Lazio, vota Top e Flop rossonero | Serie A News

Caricamento sondaggio...

– Pirotecnico 3-2 a ‘San Siro‘ tra. Doppio vantaggio rossonero con. Poi rimonta laziale con. Nel finale, poi, in pieno recupero, il colpo di testa decisivo di. Milan ancora primo nella classifica di Serie A . Che bele che bell’inizio dell’anno nuovo per i tifosi rossoneri! Ora è il momento delle vostre scelte: votate nel sondaggio qui sotto chi è stato, secondo voi, il migliore in campo del

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA