Milan, Ibrahimovic deve continuare a giocare? | SONDAGGIO PM

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, deve continuare a giocare anche nella prossima stagione? Votate il nostro sondaggio

La premessa è d'obbligo. Solo Zlatan Ibrahimovic potrà decidere quando smettere o meno. Ormai conosce alla perfezione il suo fisico e sa benissimo quanto può dare o meno al calcio. Detto questo, è chiaro che in questi giorni i tifosi del Milan si dividono sul futuro dello svedese, che dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno 10 giorni, saltando così le sfide contro Genoa e Inter.

Alcuni dicono che Ibrahimovic debba continuare a giocare perchè è fondamentale per il Milan, anche se non viene impiegato con costanza. Altri, invece, sono convinti che Zlatan debba smettere: la carriera è stata troppo grande per concluderla in maniera "triste". Serve un finale col botto. Molto interessanti le dichiarazioni di Francesco Totti alla Gazzetta dello Sport, che, senza dare giudizi, ha dato dei consigli all'amico Ibra.