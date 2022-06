Milan, qual è il gol più bello della stagione? Vota qui! | SONDAGGIO

La stagione del Milan si è conclusa con una cavalcata che ha portato lo scudetto in bacheca. Qual è stato il gol più bello? Vota qui

Contro ogni pronostico, il Milan ha conquistato il 19esimo scudetto della sua storia. Un trionfo frutto di grandi vittorie, grandi prodezze, ma soprattutto grandi gol. Senza di questi, infatti, non sarebbe stato possibile mettere in bacheca questo trofeo che mancava da ben undici anni. Troppi per una squadra dalla storia gloriosa come il Milan, ma che adesso ha la possibilità di dare vita ad un nuovo ciclo vincente.