Mercato Milan – Dai un voto alle operazioni dei rossoneri | SONDAGGIO

Il calciomercato invernale si è concluso da poco e il Milan ha registrato alcuni movimenti in entrata e in uscita: dai un voto!

E' ufficialmente terminata la sessione invernale di mercato, con il Milan che ha registrato alcuni movimenti in entrata e in uscita. Ceduti Plizzari, Conti, Kerkez e Pellegri, con il solo Lazetic ad essere stato acquistato dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Come valutate il calciomercato dei rossoneri? Potete dare qui sotto un voto! Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.