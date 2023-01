Troppi infortuni, qualche lampo e poco altro: dai un voto al 2022 di Rebic! | SONDAGGIO

Non è stato un anno memorabile per Ante Rebic: giusto qualche lampo in una pioggia di infortuni, il suo 2022 non è stato brillante

Non è stato un 2022 semplice per Ante Rebic. L'attaccante del Milan, infatti, ha vissuto un intero anno quasi da infortunato. Il croato ha saltato tantissime partite per diversi problemi fisici e non è stato il vero Rebic, quello ha fatto innamorare la gente a suon di gol spettacolari e pesanti nelle sue prime due stagioni in rossonero. I gol di quest'anno infatti, si possono contare sulle dita di una mano: un gol segnato alla Salernitana (decisivo, sia chiaro), due all'Udinese ad agosto e uno all'Empoli. Rebic sa fare meglio di così, ha avuto modo di dimostrarlo prima a sé stesso e poi a chiunque. Di certo è che l'esplosione di Leao gli impedisce di essere titolare nel ruolo di esterno sinistro alto, ma l'ex Eintracht può anche ricoprire il ruolo di prima punta. Con Ibrahimovic convalescente e un Origi da ritrovare, Rebic può essere una grandissima alternativa a Giroud nell'anno che sta per iniziare. In attesa di rivederlo ai suoi livelli, dai un voto al suo 2022 nel sondaggio proposto qui sotto!