I gol, lo scudetto e l’esplosione: dai un voto al 2022 di Leao | SONDAGGIO

Nonostante i 23 anni, il portoghese sta maturando sempre di più. Se ormai è uno dei calciatori più forti del campionato italiano - come testimonia la conquista del trofeo MVP della stagione scorsa -, adesso Rafa ha intenzione di diventare uno dei calciatori più forti anche in Champions League. In realtà, già nella stagione in corso ha disputato ottime partite, tanto da aver conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione. L'ultimo step che gli manca per confermarsi ad altissimi livelli è quello di trascinare la squadra in Champions. Le potenzialità e le possibilità ci sono tutte, come ha anche dimostrato durante il Mondiale in Qatar. In pochi spezzoni di gara, Leao ha segnato due gran gol ed è capace di fare molto altro. In attesa di sviluppi sul suo futuro, dai un voto al suo 2022 nel sondaggio proposto qui sotto!