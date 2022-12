Chiaroscuro Brahim Diaz: dai un voto al suo 2022 | SONDAGGIO

Non è stato un 2022 entusiasmante a livello personale per Brahim Diaz. Negli ultimi cinque mesi della passata stagione, il calciatore di proprietà del Real Madrid ha perso il posto da titolare e si è visto giusto in qualche spezzone di gara. In alcuni momenti, in realtà, è stato anche utile alla causa rossonera, come ad esempio nel derby di ritorno deciso da una doppietta di Giroud. Lì, Brahim Diaz era stato determinante a gara in corso, ma da gennaio a maggio ha fatto veramente poco.