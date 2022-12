Dall’assist a Leao al miracolo su Cabral: dai un voto al 2022 di Maignan | SONDAGGIO

Il 2022 del Milan è stato sicurante un grandissimo anno solare. La squadra di Stefano Pioli , infatti, ha conquistato uno scudetto che mancava nella bacheca rossonera da ben undici anni e ha anche superato la fase a gironi della Champions League nove anni dopo l'ultima volta. Il tutto è stato reso possibile anche grazie all'apporto di Mike Maignan , portiere acquistato dal Milan nell'estate del 2021. A lui spettava il compito di far dimenticare ai tifosi rossoneri ciò che aveva fatto il suo predecessore, ovvero Gianluigi Donnarumma. Dopo un paio di mesi, il portiere francese aveva scacciato qualsiasi fantasma ed è diventato per tutti ' Magic Mike '.

Portiere abile con i piedi e fortissimo tra i pali, Maignan è stato protagonista di alcune prodezze che hanno permesso al Milan di aggiungere un tassello dopo l'altro per la conquista del 19esimo scudetto. Nel 2022 ha fornito un assist per il gol di Leao contro la Sampdoria, mentre la parata più importante è stata compiuta quasi ai titoli di coda del campionato scorso. Nella partita di San Siro contro la Fiorentina, Maignan è stato autore di una sensazionale parata su un colpo di testa di Cabral quando ancora il risultato era fermo sullo 0-0. Probabilmente questa è stata la sua miglior parata da quando veste la maglia rossonera, anche se ormai ha abituato tutti quanti ad interventi prodigiosi. Purtroppo l'ex Lille è fermo da settembre per un problema al polpaccio, ma senza ombra di dubbio il suo anno solare è stato sicuramente positivo.