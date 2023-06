Milan-Verona, l'ultima partita della stagione dei rossoneri che potrebbe essere importantissima e rimanere nella storia, non per quanto si vedrà sul campo da gioco. La gara di San Siro, infatti, potrebbe essere il teatro dell'ultima 'sfilata' con la maglia del Milan di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, potrebbe lasciare la squadra i rossoneri, ma non il calcio giocato.