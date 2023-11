Ziliani: “Al Milan è andata bene. Maignan non è stato proprio Superman”

Il pensiero di Paolo Ziliani su Lecce-Milan

"Vinceva 2-0 a Napoli: ha fatto 2-2. Vinceva 2-0 a Lecce: ha fatto 2-2. Dice: che rabbia tornare a casa ancora una volta con un solo punto. Macché, non ci siamo capiti. Il Milan ieri pomeriggio a Lecce ha fatto 2-2 e gli è andata bene, anzi gli è andata di lusso: perchè dopo aver rischiato di prendere il terzo gol su un palo colpito da Sansone a portiere battuto, il Diavolo la partita l’aveva davvero persa, 3-2, al minuto 95 quando Piccoli, approfittando dello stato di trance in cui i rossoneri erano precipitati da almeno mezzora – incantamento che in rapida successione aveva portato al gol dell’1-2 di Sansone, al gol del 2-2 di Banda, al palo di Sansone e all’espulsione di Giroud per insulti all’arbitro – aveva realizzato un gol alla Mascara (il fantasista del Catania famoso per i suoi gol segnati con inaspettati tiri da lontano: qualcuno lo ricorda?) con una sassata improvvisa scagliata da 40 metri e senza preavviso, sassata che aveva colto Maignan, per una volta non proprio Superman, fuori dai pali". LEGGI ANCHE: #PioliOut? I pro e i contro sul cambio in panchina nel Milan >>>