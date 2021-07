Wanda Icardi, smacco all’Inter: iscritti i figli al Milan Camp!

Wanda Icardi fa un "dispetto" all'Inter. Ha iscritto i figli al Milan Camp: commento dell'attaccante argentino sulla foto postata sui social

Wanda Nara, meglio conosciuta come la signora Icardi, fa un "dispetto" all'Inter. Dimenticando il recente passato in nerazzurro del marito, ha iscritto i tre figli al Milan Camp. Valentino, Benedicto e Constantino, di ritorno dall'evento organizzato dai rossoneri, hanno posato con un paio di coppe in mano.