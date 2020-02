Verso il Derby, il Milan: “Pronti a combattere, rossoneri!”

ULTIME NEWS MILAN – Manca sempre meno al Derby tra Inter e Milan, che andrà in scena questa sera alle ore 20:45 a San Siro. Una partita importante per entrambe le squadre, che stanno lottando per i loro rispettivi obiettivi. Chi avrà la meglio? Nel frattempo i profili social dei Diavolo si caricano insieme ai tifosi con una frase chiara che non ammette repliche: “Siete pronti a combattere, rossoneri?”. Ecco il post.

