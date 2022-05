Verona-Milan 1-3, Leao: “Abbiamo fatto vedere la forza del Diavolo”

Rafael Leao, autore di due assist per Sandro Tonali in Verona-Milan 1-3, raggiante sui social per il successo della sua squadra. Il post

Daniele Triolo

Rafael Leao, autore di due assist per Sandro Tonali in Verona-Milan 1-3, raggiante sui social per il successo della sua squadra. Ecco il post pubblicato dal numero 17 rossonero sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Abbiamo fatto vedere a tutti la forza del Diavolo stasera!! 1/3, Forza Milan", il commento di Leao ad una serie di foto della partita vinta iri sera al 'Bentegodi'.

