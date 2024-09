US Open, incontro tra due super tifosi del Milan: ecco di chi si tratta

Pato, ex attaccante del Milan, ha pubblicato infatti una serie di foto sul proprio profilo 'Instagram', ognuna in compagnia di un tennista diverso presente allo US Open 2024. Tra queste anche quella con Jannik Sinner. Un incontro che deve aver portato fortuna al tennista, tifoso rossonero, dal momento in cui ha raggiunto l'ultimo atto a Flushing Meadows grazie al successo su Jack Draper in semifinale. All'altoatesino vanno i più sentiti auguri in vista della finale che lo vedrà opposto al padrone di casa Taylor Fritz.