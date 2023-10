Under 21, pace fatta tra Nasti e Ruggeri? Il messaggio social | FOTO

Il caso dei giorni scorsi Under 21 è stato quello tra Matteo Ruggeri e Marco Nasti. I due avevano avuto un diverbio in allenamento culminato in un pugno di Nasti a Ruggeri, che gli aveva provocato la rottura del setto nasale. L'attaccante di proprietà del Milan è stato allontanato dal ritiro. Sui social, i due si sono scambiati messaggi di pace. Ruggeri ha infatti pubblicato una storia su Instagram con la foto in maschera, scrivendo: “Ora sono pronto fratello! TVB”. Il post è stato ricondiviso da Nasti. Ecco la storia.