Udinese-Milan, Leao tocca il traguardo delle 150 presenze in rossonero

In occasione di Udinese-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 , l'attaccante portoghese Rafael Leao tocca il traguardo delle 150 presenze ufficiali in maglia rossonera. Lo ha ricordato il Milan con un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

Leao, giunto in rossonero nell'estate 2019 proveniente dal Lille per 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló (valutato 5 milioni di euro) ha giocato, finora, 120 partite in Serie A, poi 12 in Champions League, quindi 9 in Coppa Italia, 8 in Europa League più una finale di Supercoppa Italiana.