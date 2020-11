Udinese-Milan, Dalot esalta Ibrahimovic: “Dio Zlatan c’è sempre” | News

Udinese-Milan, Dalot esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non c’è dubbio che Zlatan Ibrahimovic abbia una grande stima di se stesso, ma è pur vero che le sue gesta in campo tendono sempre più a dargli ragione. Lo svedese, con una rovesciata fenomenale, ha chiuso la pratica Udinese dopo una partita ricca di difficoltà. Ma non è soltanto lui a chiamarsi addirittura ‘Dio’, ma c’è chi, come Diogo Dalot, non ha potuto far altro che inchinarsi al cospetto del suo compagno di squadra. Il portoghese, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato una foto che lo vede esultare vicino a Ibra proprio nel momento successivo del gol del definitivo 2-1. La didascalia “Dio Zlatan c’è sempre parla chiaro”: il classe 1981 è riuscito a fare l’ennesimo miracolo. Il post.