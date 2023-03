La top 11 all-time di Ronaldo: presenti quattro ex Milan

L'ex fenomeno, Ronaldo, ha parlato e rilasciato la sua top 11 all-time a betfair.net. In campo anche quattro ex giocatori del Milan

"Una squadra davvero...fenomenale. La scelta di Ronaldo in un video per betfair.net". Una difesa spettaccolare con in porta Buffon, gli ex Milan, Cafù e Maldini, Backenbauer e Roberto Carlos. Centrocampo a due con Zico e Maradona. Sulla trequarti Messi, Pelé e l'ex Milan Ronaldinho. Infine, come un'unica punta, proprio lui, Ronaldo, anch'esso ex Milan.