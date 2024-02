“Thiago Motta contattato da un club di Serie A”: la rivelazione dell’esperto

Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche al Milan, sarebbe stato contattato da un club di Serie A per la prossima stagione

Nelle ultime settimane al Milan è stato accostato il nome di Thiago Motta per la prossima stagione qualora dovesse lasciare Stefano Pioli . Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche la Juventus, ma si è parlato pure del PSG . Il giornalista Maurizio Pistocchi , sul proprio profilo 'X', ha spiegato di aver ricevuto alcune notizie secondo cui il tecnico del Bologna sarebbe stato contattato dalla Juventus. Ecco, dunque, le sue parole.

Pistocchi: "Giuntoli ha contattato Thiago Motta per la Juventus"

"Come avevo anticipato, mi arrivano conferme sul fatto che il Ds della Juventus Giuntoli abbia contattato Thiago Motta per sostituire Allegri. Il tecnico porterebbe con se anche Calafiori". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - In estate assalto a Zirkzee: ecco chi offre Moncada ...