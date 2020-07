Theo Hernandez sente la mancanza di Castillejo: “Torna presto e meglio”

MILAN NEWS – Theo Hernandez continua a stupire e si dimostra sempre di più un acquisto più che azzeccato. Il terzino francese ha ribadito più volte di trovarsi bene al Milan, con i rossoneri che hanno il dovere di blindarlo. L’ex Real Madrid, attraverso il suo profilo Twitter, ha condiviso alcune foto insieme a Samu Castillejo, grande amico fuori dal campo, con una didascalia chiara e concisa: “Torna presto e meglio”. Un ritorno in campo in tempi brevi che anche i tifosi del Milan non vedono l’ora di accogliere.

